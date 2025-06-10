Как проверить надежность застройщика в Екатеринбурге: 3 инструмента, которые помогут сделать правильный выбор

Покупка квартиры в 2025 году – дело серьезное. Особенно в новостройке, где важно проверить все: документы, сроки, надежность компании, реальный уровень сервиса. Вашим помощником здесь могут стать три простых инструмента, которые позволят убедиться, что застройщик – действительно ответственный партнер, а его жилые кварталы будут построены так, как заявлено.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой компании ГК «Прогресс» Фото: Предоставлено пресс-службой компании ГК «Прогресс»

Портал НАШ.ДОМ.РФ: вся официальная информация о стройке в стране

Официальный ресурс с открытыми данными о каждом жилом проекте в стране. Девелоперы обязаны вносить туда всю информацию о своих проектах. Вбив название компании или жилого квартала, можно проверить есть ли разрешение на строительство и какой у него срок, фактический ход работ с фотоотчетами, проектную документацию, историю сданных объектов застройщика.

ERZ.RF: независимые рейтинги

На портале erzrf.ru формируются независимые рейтинги застройщиков по качеству строительства и соблюдению сроков. Фишка сайта – здесь можно детально ознакомиться с характеристиками жилых комплексов: какие материалы используются при строительстве, будут ли рядом детские сады и школы, какое наполнение будет у двора и внутри дома вплоть до количества игровых зон и марки лифтового оборудования.

Например, по данным ЕРЗ.РЗ, все компании в ТОП-10 застройщиков Свердловской области по потребительским качествам работают на рынке более 10 лет, половина из них имеет рейтинг надежности 5 – это показатель соблюдения декларируемого срока ввода жилья. Все компании в списке имеют сильную репутацию: как, например, федеральный девелопер PROGRESS, пять лет подряд удостоенный знака «Надежный застройщик России».

В июне PROGRESS объявил специальные условия покупки квартиры с платежом от 15 086,98 в месяц:

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предложение действует до 30 июня 2025 года, это реальный шанс войти в надежный проект на выгодных условиях.

Список обладателей Золотого знака надежности – это третий инструмент проверки. Он находится в свободном доступе в интернете.

Почему именно эта награда — показатель доверия? Отбор проходит без заявок от девелоперов. Фонд развития механизмов гражданского контроля сам проверяет застройщиков. Анализирует документацию — от разрешений на строительство до работы отдела продаж. Делает запросы в госорганы, чтобы убедиться, что права дольщиков под защитой.

Подробнее о предложении PROGRESS — по телефону +7 (343) 343-33-33, либо через заявку на сайте.

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