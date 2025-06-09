В Пензе 12 июня станут глушить интернет в местах праздничных мероприятий

В местах проведения массовых праздничных мероприятий в Пензе 12 июня могут наблюдаться перебои с мобильным интернетом. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам господина Мельниченко, такие действия предпринимаются в целях безопасности. Он также обратился к пензенцам с призывом соблюдать бдительность, поскольку в преддверии праздника более активно орудуют интернет-мошенники.

Так, в Telegram злоумышленники публикуют ложную информацию о якобы государственных выплатах и призах. Губернатор попросил жителей региона игнорировать переход по сомнительным ссылкам и участие в подозрительных розыгрышах.

Павел Фролов