Фрэз продлит контракт с ярославским «Локомотивом»

Канадский нападающий Байрон Фрэз подпишет новое соглашение с ярославским ХК «Локомотив». Об этом сообщает «Чемпионат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

По данным издания, контракт с Фрэзом будет действовать до конца сезона 2025/2026. Форвард дебютировал за «Локомотив» в сезоне 2024/2025. В ходе регулярного чемпионата он принял участие в 61 матче, в которых набрал 33 очка (17+16). В плей-офф выступил в 19 матчах, в которых отличился 4 шайбами и 4 результативными передачами.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона ярославский «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Алла Чижова