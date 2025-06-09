Конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. человек

Более 10 тыс. человек из всех регионов России и свыше 40 стран посетили конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. На мероприятии было подписано более 300 соглашений, в том числе о сотрудничестве в IT-сфере с Китаем, Кубой, Сербией, Ираном, Мьянмой, Киргизией, Экваториальной Гвинеей.

В числе этих соглашений, как говорится в пресс-релизе организаторов конференции, договоренность российской DAO Tech и китайской Kuntu о запуске локального производства серверов, систем хранения данных и других решений. МТС и China Telecom договорились расширить проект в сегменте IoV (интернета вещей для автомобилей) на марки автопроизводителей Changan и Avatr.

В конференции участвовали представители российских властей — премьер-министр Михаил Мишустин, его первый заместитель Денис Мантуров, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минпромторга Антон Алиханов и др., а также представители бизнеса — глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и пр.