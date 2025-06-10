В мае 2025 года в Казани стоимость квадратного метра в новостройках элит-класса увеличилась на 1,3% до 426 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Яндекс Недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани квадратный метр в новостройках элит-класса подорожал до 426 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани квадратный метр в новостройках элит-класса подорожал до 426 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полная стоимость элитного жилья в Казани в среднем составит 27,8 млн руб., а его площадь — 71,1 кв. м.

В мае в Казани по сравнению с прошлым месяцем выросло число объявлений о продаже квартир бизнес- и элит-класса — на 11,3% и 4,9% соответственно. Цена 1 кв. метра в новостройках бизнес-класса составила 293 тыс. руб. Она снизилась на 2,8% за месяц.

По сравнению с прошлым годом цены в этом сегменте выросли на 9,6%. Новая квартира бизнес-класса обойдется в 16 млн руб., ее площадь составит 58,8 кв. м.

По итогам мая 2025 года в России выросло число предложений квартир в новостройках бизнес-класса — на 3,9%, а элит-класса — на 6,3%. Стоимость квадратного метра увеличилась на 2,9% до 223 тыс. руб. и на 1,4% до 334 тыс. руб. соответственно. За год цены на жилье бизнес-класса выросли на 16,4%, а элит-класса — на 14,5%.

Казань стала одним из крупных городов, где в мае цена квадратного метра новой квартиры бизнес-класса уменьшилась больше всего. В топ также попали Воронеж, где стоимость «квадрата» упала на 3,2% до 137 тыс. руб., и Ростов-на-Дону, где цена сократилась на 1% до 155 тыс. руб.

Диана Соловьёва