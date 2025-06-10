Инвесторы ушли без расплаты

Прокуратуре удалось лишь незначительно изменить приговор по делу о мошенничестве «Инвестсоцвклада» на 1,7 млрд руб. В отношении директора организации Евгения Митина уголовное дело приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны России. Из назначенных его фактическому заместителю Риму Нурлыгаянову четырех лет общего режима суд исключил дни, в которые подсудимый нарушал запрет определенных действий. Смягчить приговор пытался защитник подсудимого, а многочисленные потерпевшие — наоборот, просили ужесточить наказание. Суд оставил без удовлетворения ходатайства обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководителю "Социнвествклада" незначительно пересмотрели приговор

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Руководителю "Социнвествклада" незначительно пересмотрели приговор

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии не нашел оснований для изменения приговора Орджоникидзевского районного суда Уфы по делу о мошенничестве с деньгами вкладчиков потребительского кооператива «Инвестсоцвклад». Потерпевшими по делу проходят около 4,3 тыс. клиентов, причиненный им ущерб превышает 1,7 млрд руб.

Виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, были признаны бывшие руководители «Инвестсоцвклада» — 51-летний директор Евгений Митин и его 36-летний заместитель Рим Нурлыгаянов. Митин был приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы, а Нурлыгаянов — к четырем годам колонии общего режима.

Как было установлено следствием и судом, подсудимые открывали офисы потребительских кооперативов «Социнвествклад», «Соцвклад» и «Инвестсоцвклад». Клиентам предлагали инвестировать средства по ставке от 9 до 15% годовых. При этом инвестиционной деятельностью руководство кооперативов не занималось, а деньги вкладчикам выплачивали лишь в первое время за счет части средств новых клиентов.

Гособвинитель посчитал приговор чрезмерно мягким. По мнению представителя прокуратуры, суд необоснованно исключил из обвинения организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) как излишне вмененную и просил направить дело на пересмотр.

В отношении Евгения Митина производство по уголовному делу было приостановлено, поскольку он заключил контракт о военной службе в Вооруженных силах РФ, отмечается в решении суда.

Второй подсудимый, Рим Нурлыгаянов и его адвокат не согласились с предъявленным обвинением.

Потерпевшие в то же время указывали на тяжесть совершенного господином Нурлыгаяновым преступления, отмечая, что украденные у вкладчиков деньги он спрятал, а ущерб не возместил. Также, по мнению подателей апелляционной жалобы, мягкое наказание позволит подсудимому через короткий промежуток времени просить об условно-досрочном освобождении за примерное поведение и сохранение социальных связей с семьей.

Верховный суд Башкирии доводы заявителей опроверг, лишь частично удовлетворив апелляционное представление прокуратуры, просивший пересчитать господину Нурлыгаянову срок лишения свободы. Надзорное ведомство просило исключить зачтенные подсудимому несколько дней, в которые он нарушил запрет определенных действий.

Получить комментарий адвоката Рима Нурлыгаянова Риммы Салимьяновой вчера не удалось.

Адвокат Роман Петров отмечает: мягкий приговор был вынесен из-за недоказанности вины. По его словам, организацию преступного сообщества достаточно тяжело доказать, но в этой ситуации, по его мнению, этот факт мог быть подтвержден большим числом пострадавших.

«Сообщество было устойчивым в течение длительного времени, все эти люди выполняли определенные функции. Но суд первой инстанции принял такое решение и, к сожалению, апелляция его поддержала. Сейчас очень важна подготовка обоснованных и грамотных кассационных жалоб по отмененному приговору, который давал бы возможность установить состав ст. 210 УК РФ с назначением наказания уже в пределах десятилетнего срока. Фактически такие мягкие приговоры создают социальную напряженность в обществе, учитывая, что в деле 4,3 тыс. пострадавших и крупные суммы»,— прокомментировал адвокат.

По мнению господина Петрова, изначально следствие правильно квалифицировало преступление, но по каким-то причинам не смогло убедить в этом суд.

«Наверное, вопрос к ним (следователям — «Ъ»), почему так произошло. Но это не последняя судебная инстанция. И в данном случае задача представителей потерпевшей стороны, юристов, адвокатов, ну и, естественно, государственного обвинения — подать обоснованные жалобы. В материалах уголовного дела все это есть. Вопрос только качества работы коллег»,— полагает эксперт.

Наталья Балыкова