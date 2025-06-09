В Ярославле пассажирка оставила в трамвае 2 млн рублей

«ЯрГЭТ» вернул 86-летней пассажирке сумку с 2 млн руб., оставленную в салоне трамвая. Об этом сообщил руководитель предприятия Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Он рассказал, что в выходные в трамвае нашли сумку. На предприятии предполагали, что потерявший вещь обратится в полицию или в «ЯрГЭТ» в поисках, однако этого не произошло.

«Мы приняли решение проверить, есть ли в ней документы, и увидели большую сумму денег. Кроме них, в сумке был паспорт, по которому мы смогли выяснить адрес женщины. Пропажу вернули, закрепив документально»,— рассказал господин Пырлог.

Алла Чижова