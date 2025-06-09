В Ставрополе за некачественный творог в детсадах осудили двух руководителей фирм

Двух участников организованной преступной группы признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество при поставке молочной продукции в дошкольные учреждения Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным следствия, в 2023 году руководитель коммерческой организации из соседнего региона и глава аффилированной компании организовали изготовление творога и масла, не соответствующих требованиям ГОСТ и условиям технических заданий.

Продукция предназначалась для поставок в детские сады города. Снизив себестоимость товаров, злоумышленники незаконно получили более 10 млн руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Тат Гаспарян