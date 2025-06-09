В Саратовской области запущена платформа обратной связи для бизнеса

В регионе запущена платформа обратной связи для предпринимателей и инвесторов — ПОС Бизнес. Об этом сообщил министр инвестиционной политики Александр Марченко на совещании при губернаторе. Платформа создана в рамках Регионального инвестиционного стандарта 3.0 и позволяет подавать обращения через портал «Госуслуги», что облегчает получение консультаций и поддержки от властей.

Обращения можно подавать по семи категориям: поддержка и сопровождение инвесторов, кадровые ресурсы, строительство, подключение к инженерным сетям, объекты недвижимого имущества и земельные участки, автомобильные дороги, а также экология и использование природных ресурсов. Сроки рассмотрения зависят от сложности: консультации — до 5 дней, помощь — до 10 дней, а сложные случаи — до 30 дней. Наиболее сложные обращения будут рассматриваться на заседаниях рабочей группы при Инвестиционном комитете.

Александр Марченко подчеркнул, что министерство инвестиционной политики станет единым центром обработки обращений бизнеса. Работа платформы будет координироваться, а аналитика по удовлетворенности предпринимателей регулярно предоставляться главе региона и профильному заместителю председателя. Воспользоваться платформой можно на сайте «Госуслуги», а также через виджет на Инвестпортале и сайте Корпорации развития Саратовской области.

Никита Маркелов