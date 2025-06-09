ВС РФ нанесла массированный удар по украинскому аэродрому в Дубно

Минобороны России заявило о ночном ударе по аэродрому вблизи города Дубно в Ровенской области Украины. По данным министерства, там базировалась тактическая авиация ВСУ. Официальное украинское лицо подтвердило попадание.

«Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам»,— сообщили в Telegram-канале ведомства.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире украинского телеканала, что удар оказался одним из крупнейших, которые наносила Россия. Он подтвердил попадания по аэродрому, но не стал уточнять его местонахождение и каковы последствия удара. «Конечно, есть и попадания. Не будем уточнять, в каких локациях, но с таким количеством ракет и дронов, которые запускает Россия, сбить все невозможно, это понятно»,— сказал Юрий Игнат.