Владимиров ввел особый противопожарный режим на Кавминводах из-за жары

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров распорядился ввести особый противопожарный режим на Кавминводах и усилить контроль защитных мер в связи с жаркой погодой в регионе. Документ запрещает разведение костров, сжигание травы и проведение огнеопасных работ под открытым небом, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Глава края поручил министерству природных ресурсов совместно с руководителями округов в течение недели проверить состояние полос противопожарной опашки, защищающих территории от ландшафтных пожаров. Одновременно участки должны очистить от мусора.

Высокие температуры увеличат нагрузку на водоснабжающие системы. Владимир Владимиров дал указание сотрудникам краевого водоканала оперативно устранять аварийные ситуации и держать население в курсе проводимых работ.

Николай Аксенов