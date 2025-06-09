Цена нефти WTI превысила $65 за баррель впервые с конца апреля

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI на лондонской бирже ICE поднялась выше $65 за баррель впервые с 22 апреля. По данным Investing.com, 9 июня цена достигла $65,04.

По состоянию на 15:23 мск стоимость фьючерсов росла на 0,44%, до $65,02 за баррель. C конца апреля цена снижалась, достигнув минимального значения 5 мая ($57,05 за баррель). Затем фьючерсы перешли к росту.

Июльские фьючерсы на нефть Brent сегодня росли на 0,50%, до $66,97 за баррель. 5 мая стоимость нефти этой марки снижалась до $58,98 за баррель, что стало минимальным значением с 9 апреля.

Елизавета Шмакова