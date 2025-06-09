Суд изъял у владельца неиспользуемый участок сельхозугодий в 16,8 га

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск прокуратуры и признал договор купли-продажи участка в Любимском районе недействительным. Земля возвращена в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что в 2023 году администрация Осецкого сельского поселения Любимского района продала коммерческой организации земельный участок площадью 16,8 гектара из состава земель сельскохозяйственного назначения. При этом торги не проводились, а земля была продана за 15% от кадастровой стоимости — за 68 вместо 458 тыс. руб.

«Земельный участок был передан новому собственнику в упрощенном порядке как организации, использовавшей его ранее для выращивания картофеля. Вместе с тем проверка показала, что фактически земельный участок до передачи в собственность по назначению не использовался, организация-покупатель зарегистрирована лишь за два месяца до заключения сделки»,— объяснили в прокуратуре.

В итоге прокуратура обратилась в суд, который встал на сторону истца и решил истребовать у недобросовестного приобретателя участок в муниципальную собственность.

Алла Чижова