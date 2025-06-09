Ижевчанин предстанет перед судом за попытку сбыта более 80 грамм наркотиков

24-летнего ижевчанина обвиняют в попытке сбыта более 80 г наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. По версии следствия, он оборудовал тайники на территории села Алнаши, Можги и Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наркотики ижевчанин приобретал, «действуя в соучастии с иным лицами посредством интернета». Полицейские задержали его при закладке товара в столице Удмуртии.

Сейчас фигурант содержится под стражей. Ему предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах (ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ). Дело будет рассмотрено Можгинским райсудом.