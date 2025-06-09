В Самарской области госкомпании закупили товары и услуги у МСП на 37 млрд рублей

В первом квартале текущего года госкомпании закупили у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) товары и услуги на общую сумму 37 млрд руб. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что объемы закупок госкомпаний у субъектов МСП в регионе выросли на 81%.

В целом по стране объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в первые три месяца превысил 1,8 трлн руб., что на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наибольший объем договоров госкомпаний заключен в следующих сферах: обрабатывающие производства, строительство, научная деятельность, инженерно-техническая деятельность, профессиональная деятельность, услуги в области информации и связи, услуги транспорта и складского хозяйства.

Руфия Кутляева