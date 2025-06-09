ИжГТУ по уровню зарплат выпускников IT-отрасли занял 11 место среди 70 вузов РФ

По уровню зарплат выпускников IT-отрасли Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) занял 11 место среди российских вузов с показателем 175 тыс. руб. в месяц, следует из данных рейтинга SuperJob. Всего рейтинг включает 70 российских вузов. Анализировались доходы специалистов, окончивших учебные заведения в 2019-2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Отмечается, что ИжГТУ за год поднялся в рейтинге на три строчки — прирост зарплат составил в среднем 15 тыс. руб. В столице Удмуртии остаются работать 63% выпускников.

Первое место рейтинга традиционно занял МГУ им. М.В.Ломоносова. Средняя зарплата их выпускников достигает 290 тыс. руб. в месяц. Последнюю строчку разделили Восточно-Сибирский и Рязанский госуниверситеты с уровнем доходов выпускников в 130 тыс. руб.