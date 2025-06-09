В Краснодаре к 2026 году закупят 183 единицы электротранспорта

К 2026 году в Краснодаре планируют закупить 183 единицы электротранспорта. Об этом стало известно на еженедельном совещании депутатов городской Думы Краснодара VII созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Около 100 единиц из общего числа — это подвижные составы. Они будут предоставлены по концессионному соглашению, заключенному с «Синара – ГТР Краснодар», которая заключила соглашение о развитии трамвайной сети в западной части Краснодара.

Ранее, как сообщала пресс-служба компании, по условиям программы в 2022–2026 годах предполагалось, что предприятие проложит 35,6 км новых путей и закупит 100 единиц новых низкопольных трамваев.

Комплексная модернизация трамвайной системы осуществляется в 4 этапа. Ветку от Западного трамвайного депо до ЖК «Немецкая деревня» планировали завершить до конца 2024 года и продлить к спорткомплексу «Баскет-Холл» до конца 2025 года. Одна ветка должна связать «Баскет-Холл» с линией на улице Московской к концу 2026 года.

Елизавета Ершова