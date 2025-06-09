В Оренбуржье прокуратура проконтролирует расследование дела о ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Новоорского района организовала контроль за хоом расследования уголовного дела, которое возбуждено по «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Республики Марий Эл Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

По версии следствия, ночью 8 июня водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Лада Гранта». В салоне транспортного средства находились три пассажира. На 15 км. автодороги Новоорск — Энергетик водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП два пассажира скончались.

Следственному органу предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Районная прокуратура даст оценку ходу расследования и его результатам.

Руфия Кутляева