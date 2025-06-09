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Объявлен конкурс на замещение должности зампреда краевого суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Пермского краевого суда. Информация об этом размещена на сайте ВККС. Заявления и документы от претендентов принимаются до 8 июля 2025 года.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В настоящее время у председателя Пермского краевого суда Александра Суханкина есть три заместителя — Татьяна Журавлева, Константин Малыгин и Мария Торжевская.