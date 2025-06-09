В Оренбуржье продолжается обновление общественного транспорта

В Саракташском районе на условиях лизинга приобретено пять автобусов и «ГАЗель». Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Новый транспорт уже работает на трех маршрутах. Сообщается, что автобусы отвечают всем требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Минстроем региона разработана программа «Развитие (модернизация) общественного транспорта в Оренбургской области», в рамках которой до 2030 года запланировано приобретение 267 автобусов в 25 городов и районов Оренбуржья.

До конца текущего года запланировано приобретение на условиях лизинга 80 автобусов среднего класса на газомоторном топливе для Оренбурга. Соответствующая заявка направлена в министерство транспорта РФ.

По программе развития Орска до 2030 года запланирована закупка для города 85 автобусов среднего класса, а также 23 новых трамвайных вагонов.

Андрей Сазонов