«Локомотив» сохранит Александра Радулова

Форвард Александр Радулов останется в ярославском ХК «Локомотив» еще на один сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщило спортивное агентство Winners Hockey, которое представляет интересы игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Мы достигли договоренности с "Локомотивом" еще по одному игроку — Александр Радулов продолжит карьеру в Ярославле и в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на один сезон. Для Александра это будет второй год в составе "Локомотива". Его опыт, энергия и мотивация остаются важной частью амбиций клуба на новый сезон»,— говорится в сообщении агентства.

Напомним, что «Локомотив» подписал контракт с Александром Радуловым на один сезон в 2024 году, по итогам которого ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ 2025 и включен в символическую сборную сезона чемпионата КХЛ, именуемую «Золотой шлем».

Алла Чижова