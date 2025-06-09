«Локомотив» сохранит Александра Радулова
Форвард Александр Радулов останется в ярославском ХК «Локомотив» еще на один сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщило спортивное агентство Winners Hockey, которое представляет интересы игрока.
Фото: ХК «Локомотив»
«Мы достигли договоренности с "Локомотивом" еще по одному игроку — Александр Радулов продолжит карьеру в Ярославле и в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на один сезон. Для Александра это будет второй год в составе "Локомотива". Его опыт, энергия и мотивация остаются важной частью амбиций клуба на новый сезон»,— говорится в сообщении агентства.
Напомним, что «Локомотив» подписал контракт с Александром Радуловым на один сезон в 2024 году, по итогам которого ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ 2025 и включен в символическую сборную сезона чемпионата КХЛ, именуемую «Золотой шлем».