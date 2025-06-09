Александр Бастрыкин взял на контроль решение транспортных проблем в селе Оренбуржья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании проблем с транспортом в Оренбургской области. Речь идет о ситуации в селе Чапаевское. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Перед этим в сети появилась публикация о том, что транспортная инфраструктура в указанном селе находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, «единственная дорога в населенном пункте не асфальтирована, в период осадков грунтовое полотно размывает», сообщает ведомство со ссылкой на пост автора.

Это привело к тому, что в 2025 году школьный автобус «не смог проехать и доставить детей в образовательное учреждение на экзамен», и транспорт пришлось эвакуировать. Жители неоднократно обращались по этому поводу в компетентные органы, однако проблема до сих пор не решена. СУ СКР начало проверку.

Георгий Портнов