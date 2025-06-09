Фейк об акции памяти погибших в Саваслейке рассылают от имени нижегородской думы

С фейкового аккаунта гордумы Нижнего Новгорода рассылают ложную информацию о якобы акции памяти погибших в деревне Саваслейка (городской округ Кулебаки). Об этом сообщили в пресс-службе гордумы 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Недостоверную информацию получают администраторы пабликов в соцсетях и редакции СМИ. «Данные сведения рассылаются с подозрительного аккаунта и являются абсолютным фейком! Просим быть бдительнее»,— прокомментировали в пресс-службе городского парламента.

Галина Шамберина