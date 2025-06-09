Глава МИД Белоруссии обсудит с Лавровым урегулирование на Украине

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время визита в Россию обсудит с главой российского МИДа Сергеем Лавровым урегулирование конфликта на Украине. Также стороны обсудят дипломатическое сопровождение интеграционных процессов в Союзном государстве, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Рыженков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Максим Рыженков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Министры обменяются мнениями по проблематике урегулирования кризиса вокруг Украины, в том числе в контексте ведущихся российско-украинских мирных переговоров»,— сообщил российский МИД.

Максим Рыженков посетит Россию 9–10 июня. Помимо встречи с Сергеем Лавровым запланированы и другие мероприятия. Деталей белорусская сторона не приводила.

Лусине Баласян