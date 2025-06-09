В Черном море уничтожили два безэкипажных катера
В акватории Черного моря пресечена попытка совершить террористическую атаку со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера», — говорится в сообщении.
Кроме того, над другими регионами России сбили 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, управляемую ракету большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.