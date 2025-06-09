За нарушение ПДД детьми на мопедах родителей в Удмуртии хотят наказывать строже

Ответственность родителей за нарушение их детьми ПДД при управлении мопедами, питбайками и электросамокатами, повлекшее причинение реального вреда здоровью, планируют ужесточить в Удмуртии. Об этом сообщила в соцсетях уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева. О разработке совместной законодательной инициативы договорились на совещании с участием представителей регионального Госсовета, госавтоинспекции, минобрнауки, молодежного парламента, общественной палаты, а также «Совета отцов» и одной из кикшеринговых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Авдеева, vk Фото: Ольга Авдеева, vk

Детский омбудсмен напомнила, что в 2023-м году погибло шесть несовершеннолетних, 2024-м — 11. С января по май 2025-го погиб один подросток, еще 96 получили травмы.

Кроме того, присутствовавшие на заседании отметили необходимость создания специальных мотодромов для занятий подростков. В частности, предлагается привлекать к работе со сверстниками участников соревнований и секций по мотоспорту. «Надеюсь, что беседы по принципу “равный-равному” убедят ребят соблюдать ПДД»,— заключила госпожа Авдеева.