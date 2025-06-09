«Такие покупки могли себе позволить ультрахайнеты»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, за счет чего в Москве растет предложение элитного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 20 жилых комплексов со средним бюджетом лота от 500 млн руб. представлено в экспозиции первичного жилья в столице. За год таких новостроек стало в 2,5 раз больше, посчитали специалисты компаний «Метриум» и MR. При этом в четырех домах лоты стоят в среднем более 1 млрд руб. По данным экспертов, в городе предлагается более 410 вариантов нового жилья, покупка которых обойдется не менее чем в 500 млн руб. Год назад таких дорогих квартир и апартаментов было в пределах 170. Сегодня же их доля от общего объема экспозиции в старых границах Москвы приближается к 1%, хотя прежде не превышала и 0,5%.

С конца 2010-х годов к категории наиболее дорогого жилья стали относить лоты стоимостью от 500 млн руб., отмечают брокеры. Как правило, такие покупки могли себе позволить наиболее состоятельные клиенты — ультрахайнеты. Но ситуация на элитном рынке изменилась. Конечно, лоты стоимостью от 500 млн руб. не утратили статус качественного продукта. Но, как правило, это не новые проекты, а те, в которых квартиры и апартаменты ранее стоили в диапазоне 250-350 млн руб. Только за прошедший год средняя цена квадратного метра в высокобюджетном сегменте подросла более чем на 20%. Кроме того, существенный рост количества дорогих проектов фиксируется в связи с переходом ряда стартовавших ранее делюкс-комплексов в режим открытых продаж. Теперь цены на эти эксклюзивные форматы на рынке стартуют уже от 1 млрд руб. Сейчас в городе доступно к покупке более 90 таких вариантов.

Светлана Бардина