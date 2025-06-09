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В Челябинскую область запретили ввоз 18 тонн нектаринов

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 18,2 т свежих нектаринов на пункте пропуска «Бугристое» совместно с должностными лицами пограничного управления ФСБ России и Челябинской таможни, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Китайские фрукты следовали из Казахстана в Татарстан транзитом через регион. Во время проверки документов инспекторы выяснили, что фитосанитарный сертификат, подтверждающий соответствие продукции требованиям страны назначения, недействителен. Груз отправили обратно на территорию республики.

Виталина Ярховска

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