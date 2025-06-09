Самолет до Египта вернулся в Шереметьево, пассажиры ждут вылета с ночи

Рейс UJ 616 авиакомпании AlMasria до Шарм-эш-Шейха с вылетом в 00:20 мск 9 июня вернулся в Шереметьево и до сих пор не выполнен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. По информации портала TourDom.ru, самолет приземлился в аэропорту спустя час после взлета. В соцсетях появились сообщения со ссылкой на пассажиров, согласно которым причиной могла быть техническая неисправность.

Изначально повторный вылет был назначен на 08:35, затем — на 10:35, позднее — на 13:50. В настоящий момент вылет ожидается в 15:55. По данным туроператора, с которым общались представители TourDom.ru, самолету потребовался ремонт. Пассажирам, живущим в ближайшем Подмосковье, посоветовали отправиться домой и следить за статусом рейса по онлайн-табло.

В российском представительстве AlMasria редакции портала изначально сообщили, что воздушное судно отправится по маршруту в 14:00 (мск), а пассажиров до тех пор разместят в гостинице.