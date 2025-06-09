ЧКПЗ заключил мировое соглашение с самарской компанией по долгу в 180 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ) и ООО «Бенчмарк трейдинг» (Самарская область) по делу о взыскании задолженности в размере 181,2 млн руб. Резолютивная часть определения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд в январе этого года. Согласно материалам дела, компания «Бенчмарк трейдинг», которая занимается транспортировкой негабаритного и тяжеловесного груза, просила суд взыскать с челябинского завода задолженность по договору поставки от 4 июля 2024 года в размере 148,2 млн руб., а также неустойку — 31,2 млн и проценты — 1,7 млн руб.

Согласно мировому соглашению, стороны договорились, что ЧКПЗ погасит основной долг в течение трех месяцев равными платежами в сумме 49,4 млн руб. Последний взнос должен быть выполнен не позднее 30 августа 2025 года. Размер неустойки снижен до 500 тыс. руб., а проценты подлежат уплате из расчета 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей в период задолженности. Кроме того, ответчик должен возместить истцу 30% уплаченной им госпошлины, что составляет 414,4 тыс. руб. Оставшиеся 70% истцу вернут из федерального бюджета.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Бенчмарк трейдинг» было зарегистрировано в 2012 году в селе Белозерки Красноярского района Самарской области. Основной вид деятельности — «деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». По данным официального сайта компании, основные направления деятельности «Бенчмарк трейдинг» — железнодорожные, автомобильные и мультимодальные перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, а также крановые и такелажные услуги, складская логистика. ООО на 100% принадлежит Евгению Егупову, который также является генеральным директором компании.

ПАО «ЧКПЗ» производит автомобильные прицепы и полуприцепы, колесные диски и различные детали для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса. Кроме того, предприятие изготавливает продукцию по гособоронзаказу. Основной пакет акций ЧКПЗ — 69,34% — принадлежит супруге депутата Госдумы Валерия Гартунга Марине Гартунг, 23,53% — генеральному директор ПАО, сыну депутата Андрею Гартунгу. На площадке ЧКПЗ ООО «Завод роботов» (принадлежит Марине Гартунг) в прошлом году запустило серийное производство промышленных роботов-манипуляторов.