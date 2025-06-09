На Дону 49 выпускников набрали по 100 баллов на первых ЕГЭ

В Ростовской области на первых ЕГЭ по химии, литературе и истории 49 выпускников набрали по 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Еще 750 одиннадцатиклассников получили высокие результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Так, «экзамен по химии сдали 2002 участника, из которых свыше 80 баллов набрали 350 человек. Максимальное количество баллов получили 25 выпускников. В госэкзамене по литературе приняли участие 903 выпускника, из них 110 получили высокие баллы, а 15 — максимальные. Историю в Ростовской области сдавали 2195 участников, из них 290 набрали свыше 80 баллов, а девять — 100 баллов»,— говорится в информации правительства.

Стобалльники проживают в Егорлыкском, Красносулинском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском, Песчанокопском, Пролетарском, Родионово-Несветайском районах, а также в Батайске, Новочеркасске, Таганроге и Ростове-на-Дону.

В правительстве отметили, что результаты госэкзамена по математике базового и профильного уровней станут известны не позднее 16 июня.

Наталья Белоштейн