У муниципальных служащих в Ярославле вырастут зарплаты

В Ярославле предлагается с 1 июля увеличить плановый фонд оплаты труда работников органов городского самоуправления, исполняющих переданные государственные полномочия Ярославской области. Соответствующий проект решения внесен в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предполагается, что у муниципальных служащих оклад вырастет на 19,2%, у должностей, не относящимся к муниципальной службе, — на 17,4%. На эти цели из бюджета потребуется дополнительно выделить 14 млн в 2025 году и 28 млн — в последующие годы.

«Данное решение направлено на повышение уровня оплаты труда вышеуказанных категорий до оплаты труда работников органов городского самоуправления, исполняющих вопросы местного значения в Ярославле»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Алла Чижова