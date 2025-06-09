Казань может остаться без федерального финансирования на обновление парков

Казань рискует остаться без федерального финансирования на благоустройство общественных пространств из-за низкой активности граждан, голосующих за обновление парков и скверов. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев в ходе делового понедельника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк «Елмай» на набережной реки Казанки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Парк «Елмай» на набережной реки Казанки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Куляжев отметил, что промежуточные итоги голосования показали низкую активность граждан по сравнению с прошлыми годами. Для привлечения средств из федерального бюджета необходимо достичь установленного показателя участия местных жителей. Из-за низкой активности казанцев город может остаться без благоустроенных парков и скверов в 2026 году.

Голосование началось 21 апреля, оно завершится 12 июня. Жители могут проголосовать за обустройство скейт-парка в Дербышках, сквера «Тебриз», сквера, посвященного ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Также можно отдать свой голос за третью очередь набережной озера Нижний Кабан и сквер «Молодежный».

Диана Соловьёва