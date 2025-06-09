Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о коллаборации автомобильной марки с брендами Jacob & Co и Lalique.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bugatti Фото: Bugatti

Автомобильные часы — это, конечно, отдельная большая тема, на которую кто-то когда-нибудь напишет книгу, если уже не написал. Причем тут есть чем гордиться и отечественному автопрому. Выпущенные Чистопольским часовым заводом для «Волг» и даже для грузовиков ГАЗа часы — настоящее произведение искусства, которое пользуется спросом на антикварном рынке. Особую ценность представляют большие часы, которые выпускались в 60-е для троллейбусов ЗиУ-5 и автобусов ЗИС-127. Они устанавливались на верхней части кабины водителя, и, «сколько сейчас времени», мог разглядеть даже пассажир заднего ряда. Один мой знакомый помещает такие часы в дубовый корпус — выглядит очень стильно. Работают они от бытовой электросети через 12-вольтовую «понижайку», вот только тикают слишком громко.

На днях свою часовую историю продолжила компания Bugatti. Если вы не забыли, последний суперкар марки называется Tourbillon. Имя свое он получил в честь турбийона — балансировочной конструкции, которая применяется в дорогих механических часах. У автомобиля даже панель приборов напоминает скелетон — часы, где движущиеся механизмы сделаны видимыми. И вот новинка — настольные часы, созданные Bugatti совместно с часовщиками из Jacob & Co и ювелирами Lalique. Корпус отлит из расплавленного хрусталя и представляет собой двух танцующих слонов — знаменитых символов марки. Циферблат напоминает решетку радиатора культового Bugatti Type 41 Royale, выпускавшегося с 1927-го по 1933-й. Часовой механизм собран из 189 компонентов и рассчитан на восемь дней работы без подзавода. Всю эту конструкцию сверху украшает красный кристалл с 288 гранями.

Модель будет выпущена тиражом в 99 экземпляров и обойдется в €210 тыс. — это порядка 19 млн руб. То есть можно такими часами украсить свой офис, а можно на эти деньги купить семь бизнес-седанов Lada Aura. Что рациональнее, судить не берусь.

Дмитрий Гронский