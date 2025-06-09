На трассе «Таврида» в Крыму откроют спецкомплекс для автодомов

В Крыму откроют спецкомплекс для туристов, путешествующих на автодомах, сообщили «Ъ» в министерстве курортов и туризма РК. Объект появится в конце июня неподалеку от Крымского моста. Там можно будет не только заправиться бензином, но и переночевать, сходить в туалет, набрать воду и зарядить гаджеты.

В дальнейшем планируется серийное строительство подобных объектов по всей территории полуострова. От многофункциональных зон и обычных АЗС комплекс отличается инженерными и инфраструктурными решениями, приспособленными исключительно для пользователей автодомов, пояснили «Ъ» в министерстве курортов РК.

Напомним, по данным правительства РК, в 2024 году Крым посетили 6,06 млн туристов — на 16% больше, чем годом ранее. Треть туристического потока в регионе приходится на путешествующих на автодомах.

В 2024 году президент Владимир Путин поручил регионам подготовить программу для улучшения рынка автомобильного туризма, предполагающую строительство новых кемпингов, парковок и придорожных сервисов. На данный момент в стране насчитывается более 200 кемпингов для автодомов.

Как устроен рынок автомобильного туризма в России — в материале «Ъ FM» «Кемпинги подстроятся под автодома».

Александр Дремлюгин, Симферополь