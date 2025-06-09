В Казани ограничат движение на трех улицах и парковку из-за велоквеста

В Казани во время подготовки к велоквесту «По волнам Победы» будут введены ограничения на парковку и движение автомобилей на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 12:00 14 июня на:

ул. Пролетарская, от ул. Несмелова до Декабристов;

ул. Сибгата Хакима, от ул. Декабристов до Бондаренко;

ул. Бондаренко, от ул. С. Хакима до Волгоградской.

Ограничения также введут на парковках перед центром семьи «Казан». Движение приостановят по велодорожке на ул. Декабристов: от ул. Пролетарская до ул. С. Хакима.

Велоквест будет посвящен 80-летию Великой Победы и 100-летию Кировского района Казани.

Диана Соловьёва