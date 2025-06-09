В Коркино назначили прокурора

Прокурором Коркино назначили старшего советника юстиции Сергея Букреева, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сергей Букреев проходит службу в надзорном ведомстве более 21 года. Работал следователем прокуратуры Ленинского района Челябинска, помощником прокуроров Копейска и Советского района регионального центра. Также был прокурором отделов управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания областного надзорного ведомства, заместителем прокуроров Троицкого района и Тракторозаводского района Челябинска. Возглавлял прокуратуру Пласта и отдел по надзору за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Амурской области. С февраля 2025 года состоял в должности начальника отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Челябинской области.

Виталина Ярховска