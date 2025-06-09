Нижегородский слесарь перевел мошенникам 2,7 млн рублей

В Нижнем Новгороде слесарь одного из предприятий потерял почти 2,7 млн руб., поверив телефонным мошенникам. По данным полиции, аферисты представились сотрудниками государственных органов. Они убедили нижегородца в том, что деньги с его банковского счета хотят похитить.

Чтобы спасти накопления, потерпевший по указанию мошенников оформил несколько кредитов в разных банках на 2,25 млн руб. Вместе со своими личными сбережениями в размере 443 тыс. руб. он перевел все деньги на указанный ему «безопасный» счет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 с. 159 УК РФ). Ведется следствие.

Андрей Репин