В Оренбуржье возбудили уголовное дело из-за гибели жителя, упавшего в котлован с водой

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Поводом послужило происшествие с местными жителями, один человек погиб. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По версии следствия, должностные лица коммерческой организации нарушили правила безопасности при проведении ремонтных работ систем водоснабжения и водоотведения на ул. Дзержинского с. Сакмары. Они не обеспечили место аварийной ситуации защитными ограждениями.

Местный житель передвигался на мотоцикле с пассажиром 4 мая. Мотоцикл столкнулся с бетонным кольцом. Водитель мотоцикла упал в котлован с водой и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева