На необорудованных пляжах Кубани с начала года погибли 26 человек

С начала 2025 года на необорудованных пляжах Краснодарского края погибли 26 человек — 22 взрослых и 4 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Основными причинами трагедий стали купание в запрещенных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения и недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.

МЧС России дает рекомендации по безопасности на воде. Ведомство призывает купаться только в разрешенных зонах и следить за предупреждениями — красный флаг обозначает опасные условия для плавания. Спасатели советуют не заходить на глубину тем, кто не умеет плавать, и оценивать свои возможности.

Также специалисты настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра. Кроме того, запрещается употребление алкоголя — спиртное снижает реакцию и притупляет оценку риска.

При виде тонущего человека советуют вызвать спасательную службу по номерам 101 или 112.

Анна Гречко