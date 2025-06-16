Сказки лечат речь

Метод, основанный на интеграции в игру театрализованной деятельности на основе русских народных сказок, позволяет дошкольникам лучше контролировать силу, высоту и тембр голоса, что значительно улучшает их коммуникативные навыки.

Это совместное исследование доцента кафедры теоретической и практической психологии КамГУ им. Витуса Беринга Елены Виноградовой и студентки университета Елизаветы Бейдиной. Эксперимент проходил с октября по ноябрь 2023 года на базе детского сада школы №8 Петропавловска-Камчатского. В исследовании приняли участие 20 дошкольников в возрасте 5,5–6,5 года.

По данным Министерства здравоохранения России, число детей с речевыми дефектами составляет от 30,7% до 92,6% в зависимости от региона. Одно из наиболее частых нарушений произносительной стороны речи в дошкольном возрасте — дизартрия. При таком нарушении ребенок не может правильно произносить звуки из-за недостаточной иннервации мышц речевого аппарата.

«При дизартрии отмечается неполноценность голосовой функции вследствие парезов мышц артикуляционного, фонационного и дыхательного аппаратов. В результате голос теряет свои основные характеристики — силу, высоту, тембр, речь становится неразборчивой, что негативно влияет на коммуникацию с окружающими»,— объясняет Елена Виноградова.

На первом этапе исследования с помощью методики Е. Ф. Архиповой и шкалы оценки тембра Е. С. Алмазовой был выявлен уровень развития голосовой функции у детей. У 16 из 20 детей обнаружена недостаточная сила голоса. Высота голоса в основном была сохранна, незначительные изменения отмечались лишь у шести участников. Тембр в легкой степени был нарушен у шести детей, умеренное нарушение тембра голоса выявлено у девяти человек.

Предложенный камчатскими учеными метод коррекции состоит из двух этапов. Сначала ребенок выполняет несколько дыхательных и артикуляционных упражнений в качестве разминки. А затем дети делают голосовые упражнения с театральными элементами на основе русских народных сказок.

В качестве дидактического материала исследователи адаптировали хорошо знакомые всем сказки. Участвуя в мини-постановках, дети учились изображать эмоциональное состояние персонажей, используя при этом различную высоту, силу и тембр голоса. «Такой подход не только знакомит ребенка с социальным опытом, но и развивает его эмоциональную сферу, так как он начинает сопереживать сказочным героям. Также дети отрабатывают фонационные упражнения, развивая показатели голосовой функции и учатся контролировать ее изменения в соответствии с предложенной ситуацией и участвующими в ней персонажами», — отмечает Елена Виноградова.

Результаты эксперимента показали положительную динамику. После проведения коррекционной работы у двоих детей наблюдался высокий уровень развития голоса. Они научились произвольно модулировать голос по силе, высоте, тембру, согласно инструкциям, а также в зависимости от особенностей персонажа. У шести человек наблюдалась легкая степень нарушения, 11 детей показали умеренное нарушение. Число детей с тяжелыми нарушениями голоса уменьшилось с трех до одного.

Дети, достигшие среднего уровня, научились изменять силу, высоту и тональность голоса с опорой на визуальные схемы, хотя при выполнении заданий по словесной инструкции допускали ошибки.

Данная методика может быть полезна педагогам дошкольных учреждений, логопедам, дефектологам, воспитателям и родителям детей для организации коррекционно-развивающих занятий. Исследователи отмечают необходимость дальнейшей работы в этом направлении для разработки более дифференцированного подхода к коррекции голосовых нарушений у детей с различными формами дизартрии.

Елизавета Бейдина, воспитатель в комбинированной группе детского сада, магистрантка КамГУ им. Витуса Беринга, ответила на вопросы «Ъ-Науки»:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Бейдина

Фото: КамГУ им. Витуса Беринга Елизавета Бейдина

Фото: КамГУ им. Витуса Беринга

— В чем заключаются основные ограничения традиционных методов коррекции дизартрии?

— Традиционные логопедические занятия характеризуются стандартным подходом: работа за столом, ограниченная двигательная активность (только физкультминутки), основной акцент на постановке звуков и работе с артикуляционным аппаратом посредством специальной гимнастики и массажа.

Для детей старшего дошкольного возраста подобная методика становится неэффективной из-за низкой мотивации: статичные занятия не учитывают психологические особенности возраста, когда ведущей деятельностью является игра. При дизартрии особенно сильно страдает просодическая сторона речи — нарушается координация речевых движений, голос может быть чрезмерно тихим, высоким или грубым по тембру.

Именно здесь театральная деятельность становится эффективным коррекционным инструментом. Данный метод значительно повышает мотивацию детей, поскольку занятия проходят в игровой форме. Каждый ребенок получает возможность эмоционально прожить различные образы персонажей, что создает естественную среду для экспериментирования с голосовыми характеристиками — критически важного компонента формирования правильных речевых навыков.

— Почему ученые выбрали именно театрализованную деятельность на основе русских сказок для коррекции голосовых нарушений? Как проходили отбор и адаптация сказочного материала для занятий с детьми?

— Театральная деятельность помогает детям проявить интерес к занятиям, которые проходят в игровой форме. Каждый ребенок эмоционально проживает тот или иной момент героя, что создает естественную среду для работы с голосом. Воплощение различных персонажей требует от ребенка варьирования громкости, темпа, интонации: медведь говорит басовито, лиса использует вкрадчивые интонации, заяц — высокий тембр.

Русские народные сказки выбраны потому, что это легко, просто и доступно для детей. Сказки несут поучительный смысл, а дети знакомы с ними с раннего возраста. Подбор сказок для занятий соответствовал темам, которые изучались в детском саду по учебному плану. Например, сказку «Репка» использовали при прохождении темы «Овощи», «Волк и семеро козлят» — при изучении диких животных, а «Трех поросят» — в рамках темы «Домашние животные». Для регионального компонента «Безопасность в лесу» взяли сказку «Маша и медведи».

Для занятий использовались картонные маски героев, что помогало детям лучше вживаться в образ и повышало их мотивацию к участию.

— Какие конкретные показатели голосовой функции удалось улучшить в ходе эксперимента?

— Во время эксперимента исследовался голос по трем параметрам: высота, сила голоса и тембр голоса. Контрольный эксперимент показал, что из трех показателей наивысший результат был достигнут в модуляции голоса по силе. Необходимость передавать характер персонажей через различные параметры речи естественным образом тренировала голосовые функции детей.

Наиболее показательным стал случай одного ребенка, у которого снизилась саливация (избыточное слюноотделение при говорении). Дети стали более активно использовать речь, преодолели психологические барьеры, связанные с говорением, проявляя больший интерес к речевой деятельности в игровой форме.

— Как долго сохраняется положительный эффект после применения методики?

— Сказать, что на испытуемых эффект был долгим, нельзя, поскольку эксперимент длился всего два месяца — это очень маленький срок для большой динамики. Однако есть основания полагать, что при системной работе результат сохранится на более долгое время.

Театрализация формирует позитивное отношение к речевой деятельности, трансформируя ее из источника фрустрации в область творческого самовыражения. Такая мотивационная база создает предпосылки для долгосрочного успеха. При системной работе в течение полного учебного года, а то и вовсе при повторном прохождении ПМПК можно будет снять диагноз дизартрии.

— Какие минимальное оборудование и подготовка нужны воспитателям для использования этой методики?

— Методика характеризуется доступностью и не требует значительных материальных затрат. Использовалось минимальное оборудование: книги со сказками и картонные маски героев. Однако ключевым фактором является профессиональная подготовка педагога. Воспитатель должен понимать особенности работы с детьми с речевыми нарушениями, уметь организовать игровое взаимодействие, владеть техниками мотивационного воздействия. Необходимы компетенции в области планирования групповой работы с учетом ролевого распределения и готовность к отходу от традиционной статичной работы в пользу эмоционально насыщенного игрового взаимодействия в пространстве.

— Можно ли адаптировать этот подход для коррекции других речевых нарушений помимо дизартрии?

— Театрализованную деятельность можно использовать для коррекции любых речевых нарушений. С помощью данной методики мы в первую очередь активизируем и расширяем словарный запас. Развиваем психические функции: внимание, память, восприятие, мышление, воображение. Дети учатся контактировать друг с другом во время инсценировки.

Методика обеспечивает комплексное воздействие на речевую систему: расширение словарного запаса происходит через освоение новой лексики из сказочных текстов, развитие связной речи — через необходимость пересказа и обсуждения поступков персонажей. Такие игры могут включать в себя работу над звукопроизношением, связной речью, развитие лексико-грамматического строя речи.

Для детей с логоневрозом театр может стать инструментом преодоления речевых зажимов через механизм идентификации с персонажем. При моторной алалии — стимулом речевой активности. Адаптация методики требует корректировки акцентов в соответствии со спецификой речевого нарушения, но базовые принципы остаются неизменными. Подход демонстрирует возможность трансформации коррекционного процесса из рутинной процедуры в увлекательную творческую деятельность.

Ксения Слеповронская