Андрей Чупин: «Мы одновременно провели семь операций!»

Полгода назад вышла в свет книга «Сосудистая хирургия в России: прошлое, настоящее и будущее. Редкие заболевания сосудов» под редакцией ведущих сосудистых хирургов России. Одним из редакторов книги стал Андрей Чупин, заведующий отделением сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии им А. В. Вишневского» Минздрава России, профессор кафедры ангиологии, сердечно-сосудистой, эндоваскулярной хирургии и аритмологии им. академика А. В. Покровского ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чупин

Фото: из личного архива Андрей Чупин

Фото: из личного архива

Корреспондент «Ъ-Науки» поговорил с Андреем Чупиным о будущем сосудистой хирургии, а также о внедрении инновационных методик, использовании искусственного интеллекта, а также об уникальных операциях, которые были впервые проведены в России.

— Каких успехов удалось добиться российским сосудистым хирургам? Можем ли мы конкурировать с западными коллегами?

— Мы ни в чем не отстаем от наших западных коллег, мы имеем ту же самую аппаратуру, те же самые расходные материалы, что и на Западе. Ничего нет такого, чего бы у нас не было. Объясню почему. Сейчас все открыто и доступно. Проходит, допустим, съезд сосудистых хирургов на Западе. Естественно, там присутствуют фирмы-производители, которые проводят секцию, где показывают все свои новинки. На этих секциях присутствуют и наши специалисты, и зарубежные. Более того, доступны видеотрансляции и обучение онлайн. Фирмы, которые это все предлагают, присутствуют и на территории РФ. Так что, как только что-то появляется новое в мире, у нас это незамедлительно появляется тоже. Причем часто это дается клиникам бесплатно, для клинических испытаний. Пациент знает, что на нем идет апробация методики, он подписывает информированное согласие: любой пациент сейчас должен знать, что будут делать с его организмом. И только с его согласия на нем используют новую методику. Если эта методика прошла успешно, то она отправляется на регистрацию в Минздрав.

— Появляются ли новые направления в сосудистой хирургии?

— Есть новые направления в лечении сосудистых больных. Это в первую очередь дальнейшее развитие эндоваскулярной хирургии, гибридных технологий, использование роботизированных систем в лечении сосудистых больных.

— Есть направления, в которых Центр хирургии им. А. В. Вишневского безоговорочно лидирует?

— Существуют сосудистые патологии, которые на протяжении длительного времени успешно лечились в нашем отделении со времен академика РАН Анатолия Покровского, который возглавлял отделение с 1983 по 2019 год. Во-первых, это лечение неспецифического аортоартериита (одно из приоритетных направлений Покровского) — заболевания, которому в основном подвержены женщины, причем молодого возраста. Механизм развития заболевания заключается в следующем: воспаление поражает сосудистую стенку, она утолщается, что приводит к нарушению кровотока и образованию тромбов. В результате могут возникнуть различные осложнения: инсульт, тяжелая ишемия почки или даже поражения артерий нижних конечностей. Специфика здесь в том, что, когда сосуд воспален и утолщен, в большинстве случаев эндоваскулярное лечение неэффективно, возможна только открытая хирургия.

Еще одна наша приоритетная тема — лечение паранглиом шеи. Это опухоль, которая нарушает проходимость по сонным артериям за счет сдавления сосуда. Она прорастает в сосуды, причем с очень высоким риском инсульта. Онкологи от подобных пациентов часто отказываются из-за прорастания опухоли в сонную артерию, а мы делаем реконструктивные операции — восстанавливаем проходимость артерий после удаления опухоли с пораженным сосудом. Имеем практически стопроцентный результат после этих операций, часто выступаем на конференциях по этой тематике.

Третье наше направление — это лечение врожденных артериовенозных мальформаций. Здесь у нас тоже наработана успешная методика в рамках высокотехнологичной помощи.

Но глобально наше отделение было и остается лидером в лечении сосудисто-мозговой недостаточности, связанной с поражением сонных артерий. Сейчас мы активно используем мини-доступы к сонной артерии с прекрасным косметическим эффектом, а по качеству открытая операция на сонной артерии на порядок лучше стентирования, так как имеет меньше интраоперационных осложнений и прекрасные отдаленные результаты.

— Какие уникальные операции были выполнены вашим отделением в последний год?

— К нам пришла молодая пациентка — 32 года, страдающая неспецифическим аортоартериитом, с поражением практически всех сосудистых бассейнов: дуги аорты, сонных артерий, висцеральных и почечной артерий, а также артерий нижних конечностей. Это неспецифический аортоартериит пятого типа. Естественно, встал вопрос, как ее лечить. У нее высокое давление из-за плохого кровообращения почек, был инсульт из-за окклюзии сонных артерий, болят ноги, клиника критической ишемии (она не спит ночами из-за боли в ногах). С чего начать? Если начать с того, что пустить кровоток в голову, значит, при ее высоком давлении мы получим повторный инсульт, но уже геморрагический (кровоизлияние в мозг) на фоне высокого давления. Пустить кровоток в почки? Значит, упадет давление, почки начнут нормально получать кровь, но при окклюзии сонных артерий пациентка получит повторный ишемический инсульт. Снижение давления приведет к тому, что усугубится ишемия в нижних конечностях, и это приведет к усилению болевого синдрома и гангрене нижних конечностей. И плюс ко всему может возникнуть ишемия кишечника в связи с поражением висцеральных артерий. Поэтому надо было искать какой-то компромисс. Было решено сделать сразу реваскуляризацию всех заинтересованных сосудистых бассейнов. Одновременно была выполнена операция, которая была направлена на пуск кровотока в артерии, питающие кишечник, в обе почечные артерии, в обе нижние конечности и в артерии, питающие головной мозг. Получилось порядка пяти доступов, и операция шла 14 часов. Таким образом, мы одновременно провели по семь операций: включили за одну операцию сразу семь бассейнов! Такого в мировой практике никто и никогда не делал! Подобного объема оперативного вмешательства в доступной мировой литературе мы не нашли. Пациентка жива, прошел год, и мы следим за ее состоянием. Мы провели ее контрольное обследование и готовим публикацию в печать в зарубежный журнал. Важно отметить, что для того, чтобы такая операция была на мировом уровне признана, ее публикация должна быть в англоязычном издании. К сожалению, это так! И большинство уникальных операций, выполненных отечественными хирургами прошлого и настоящего, не имели признания без публикаций в американских и европейских научно-специализированных журналах.

— Искусственный интеллект сейчас внедряется во все сферы жизни. Присутствует ли он в сосудистой хирургии?

— Сейчас модно говорить об ИИ. Он не обходит и сосудистую хирургию. Сейчас идут дискуссии о том, как должна проходить диагностика клинических форм, как должен идти сбор информации, которую ИИ потом будет обрабатывать. Происходит сбор данных с колоссального количества пациентов, и после этого ИИ создает вектор, как лечить этого больного: либо его оставить на оптимальном медикаментозном лечении, либо оперировать, выбрав методику. Чтобы определить метод лечения, искусственный интеллект должен получить максимальное количество данных. Пациент приходит в клинику и делает общий анализ крови, липидный профиль, биохимический; делается ультразвуковое исследование; смотрятся состояние сосудистой стенки, процент сужения сосуда, скоростные изменения (как меняется кровоток на этой бляшке), какое состояние кровотока ниже этой бляшки; делается компьютерная томография с контрастным усилением, где мы видим морфологию поражения. И все эти данные закачиваются в аппарат, где ИИ пытается выдать алгоритм, который нужен для лечения пациента. Естественно, что это все пока тестируется и отрабатывается. Мы начинаем работать по клиническим рекомендациям. Сейчас проводятся большие сравнительные анализы разных групп пациентов, и это ложится в клинические рекомендации. На базе этого потом и будет работать ИИ. Это еще пробы и наработки, но это большой шаг вперед.

— Клинические рекомендации могут заменить так называемое мнение врача?

— Сейчас речь не идет о том, что ИИ работает вместо врача или решает, как лечить. Это пока тестовый режим. Россия всегда славилась врачами, которые «вручную» выбирали курс лечения пациента; американцы шли по пути вырабатывания алгоритма, где каждый доктор получает некую инструкцию лечения (алгоритм) и действует только по ней. И оказалось, что если ты эмпирически лечишь больного, сам собираешь информацию, сам оцениваешь и выбираешь тактику лечения, то процент успеха лечения оказался ниже, чем общая масса врачей работала бы по определенному алгоритму. Потому что если идет жесткий алгоритм, то ошибок возникает меньше!

— Как вы считаете, за какими еще технологиями будущее в сосудистой хирургии? Будут ли внедряться роботы?

— 20 лет назад роботы активно вошли в медицину. И это был прорыв. У меня была возможность поехать на стажировку и попробовать сосудистые операции на роботе. Я рассмотрел несколько вариантов лечения, но на тот период эндоваскулярная хирургия показала, что это перспективнее и выгоднее в лечении больного. А робототехника развивалась все эти 20 лет и сейчас пришла в российскую сосудистую хирургию тоже. В Краснодаре, например, в краевой клинической больнице профессор Р. А. Виноградов при помощи робота оперирует аневризмы висцеральных артерий, а также уже выполняет протезирование аорты. В Центре Петровского академик РАН А. В. Гавриленко выполнил подвздошно-бедренное шунтирование при помощи робота.

Но это разовые операции, мне кажется, их время пока не пришло. А вот большой прогресс будет за новыми гибридными технологиями — разумное сочетание открытой и эндоваскулярной хирургии.

— Как в сосудистой хирургии работает импортозамещение и есть ли российские дженерики, которые составляют конкуренцию западным?

— Технологии меняются, развиваются. К сожалению, нет отечественных стентов и баллонов. В основном вся продукция для эндоваскулярного лечения сосудистой патологии была и есть американская, а также из Германии и Японии. Правда, сейчас все поменялось: активные производители эндоваскулярной продукции — Индия и Китай. И надо сказать, что они не уступают по качеству. Если говорить о протезах, то у нас сейчас очень большой выбор из разных стран, причем сосудистые протезы есть и отечественного производства, и их качество не уступает зарубежным аналогам.

Необходимо подчеркнуть, что наше отделение по оснащению и объему хирургической сосудистой помощи полностью соответствует самым высоким мировым стандартам и продолжает активно заниматься в разработке и продвижении всех новых технологий и ИИ.

Оксана Никитина