Защитник Григорий Дронов продлил контракт с «Трактором» на два сезона

Хоккеист Григорий Дронов продолжит играть за челябинскую хоккейную команду «Трактор». Защитник подписал соглашение с клубом, рассчитанное до конца сезона 2027-2028 годов, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, продление соглашения с Григорием Дроновым было одной из главных задач этого лета. «Защитник провел лучший сезон в карьере и находится в том возрасте, когда еще можно прогрессировать дальше. Это системообразующий хоккеист, лидер и настоящий боец, что мы наглядно увидели в прошедшем розыгрыше плей-офф»,— прокомментировал Алексей Волков.

Григорий Дронов играет за «Трактор» с декабря 2023 года. В 2024 году он продлил контракт до конца сезона 2025-2026 годов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее контракты с челябинской командой на следующий сезон продлили защитник Сергей Телегин, нападающий Семен Дер-Аргучинцев и вратарь Сергей Мыльников. Также «Трактор» заключил соглашение с американским защитником Джорданом Гроссом и обменял защитника Илью Николаева на форварда Андрея Никонова из ХК «Сочи».

Также продлены контракты с генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым, ассистентом главного тренера Рафаэлем Рише и тренером вратарей Петером Шкрабелом.

Покинули «Трактор» капитан Владимир Ткачев и вратарь Зак Фукале. Контракты также не стали продлевать ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков.