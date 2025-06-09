СК проверит информацию об избиении ребенка в ярославском детсаду

Следственные органы СК России по Ярославской области проводят процессуальную проверку по информации о нарушении прав несовершеннолетнего в детском саду в Ростове Великом. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что 2-летний ребенок вернулся из детского сада с множественными синяками на ногах. Насилие, по данным СМИ, было применено воспитателем.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Ярославской области Бессмельцеву А.А. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах»,— сообщили в «Следкоме».

Ранее проверку по данной информации также организовала прокуратура.

Алла Чижова