Зарплаты в гостиничном бизнесе в Прикамье выросли на 58%

Весной 2025 года средние зарплатные предложения для новых сотрудников в гостиничном бизнесе в Пермском крае выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит сервис «Авито-Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лидером по уровню предлагаемых соискателям зарплат в Пермском крае стала позиция су-шефа (заместителя шеф-повара в ресторанах) — кандидаты могли рассчитывать в среднем на 79,8 тыс. руб. в месяц, что на 14% выше показателей прошлого года. На 4% за год выросли средние зарплатные предложения для горничных — весной 2025 года соискателям на эту позицию предлагали в среднем около 65 тыс. руб. в месяц.

В тройку высокооплачиваемых специалистов гостиничного бизнеса этой весной вошла и профессия шеф-повара — средние зарплатные предложения для этих специалистов за год выросли на 23% и достигли 59,1 тыс. руб. в месяц.

В пятерку лидеров по средним зарплатным предложениям также попали профессии повара и бармена. При полной занятости работодатели предлагают первым в среднем 53,1 тыс. руб. в месяц, вторым — 50,1 тыс. руб. в месяц.

При этом важно учитывать, что фактический доход работников таких профессий, как бармен, зачастую зависит от чаевых, которые значительно увеличивают общий заработок, особенно в премиальных заведениях и в сезон активного туризма.