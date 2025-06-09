Человек погиб, пятеро ранены при ударе по культурному центру под Рыльском

В результате удара украинской армии по селу Пригородняя Слободка в Рыльском районе Курской области, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина, еще пять человек пострадали. Снаряд попал в культурно-досуговый центр им. Д. Гранина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«У трех мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Две женщины получили контузию. Всем пострадавших оказывается помощь в рыльской ЦРБ.

В здании центра повреждены крыша, остекление и фасад. Кровля загорелась — площадь пожара составила около 400 кв. м.

Культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина был открыт в феврале 2024 года к 105-й годовщине со дня рождения советского писателя. В здании располагаются концертный зал на 150 посадочных мест, интерактивная музейная экспозиция и библиотека, говорится на портале «Культура.РФ».