«Авито»: за год в Башкирии сильнее всего подешевели модели Chery и Omoda

Эксперты «Авито Авто» проанализировали цены на новые автомобили, популярные среди пользователей из Башкирии в мае. Наиболее выгодными для покупки оказались модели Chery Tiggo 4 Pro и Omoda C5. За последний год цены на данные модели автомобилей снизились на 13,2% и 8,7% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автомобили GAC подешевели на 36,2%, Omoda — на 7,7%, а Jetour — на 3,3%, а Lada Granta Cross — на 3%.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников отметил, что высокая конкуренция среди дилеров в России приводит к снижению цен.

Олег Вахитов