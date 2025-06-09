Объем потребительского кредитования на Кубани за год сократился почти на 20%

Объем потребительского кредитования в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года составил 170,5 млрд руб., что на 19,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили Business FM Краснодар в пресс-службе Южного главного управления Банка России. Снижение активности на рынке объясняется влиянием высоких процентных ставок, ставших следствием проводимой Центробанком жесткой денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В первой половине 2024 года спрос на займы сохранялся на повышенном уровне, однако к концу года темпы роста начали стабилизироваться. Как уточняют в регуляторе, на начало апреля прирост кредитного портфеля по региону в годовом выражении составил 1,6%, тогда как в аналогичный период 2024 года этот показатель достигал 23,4%. Совокупный объем обязательств жителей края по потребительским займам превысил 690 млрд руб.

Как пояснил заместитель начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин, снижение спроса в начале текущего года стало ожидаемой реакцией на сохраняющийся уровень ключевой ставки, ограничивающий доступность заемных средств для населения.

Вячеслав Рыжков