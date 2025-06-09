В Самарской области в госсобственность вернули проданный участок в полосе отвода железной дороги

Суд удовлетворил требования Приволжской транспортной прокуратуры признать договор купли-продажи участка в полосе отвода железной дороги недействительным и аннулировать в ЕГРН записи о праве собственности гражданина.Земельный участок возвращен собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, в марте 2023 года администрация Приволжского района незаконно заключила с предпринимателем договор купли-продажи земельного участка площадью 300 кв. м. Эта территория находилась в федеральной собственности и расположена в границах полосы отвода железной дороги. В связи с этим по закону участок «ограничен в обороте и не мог быть передан в частную собственность».

В ведомстве также уточняют, что изъятый участок в дальнейшем может использоваться гражданином для осуществления предпринимательской деятельности, но на праве аренды.

Руфия Кутляева