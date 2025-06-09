В больнице Ставрополя скончался участник утреннего ДТП на улице Мира
В Ставрополе 74-летний водитель Toyota скончался в больнице после столкновения с Lada Granta на улице Мира утром 9 июня. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
«Водитель Toyota при левом повороте не уступил дорогу встречной Lada Granta, которая ехала прямо. После удара отечественный автомобиль врезался в остановочный павильон»,— следует из сообщения.
Водитель Lada получил травму головы.
Погибший местный житель за последние два года пять раз нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.